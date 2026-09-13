Kayseri Develi'de otomobilin çarptığı 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Kayseri'nin Develi ilçesinde akşam saatlerinde Develi-Sindelhöyük yolu üzerinde otomobilin çarptığı 26 yaşındaki genç ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan genç hayatını kaybetti, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde Develi - Sindelhöyük yolu üzerinde otomobilin çarptığı Ahmet F. (26) ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ahmet F., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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