Kayseri Develi'de yapılan denetimlerde 228 kişi ve 205 araç kontrol edildi - Son Dakika
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Kayseri Develi'de yapılan denetimlerde 228 kişi ve 205 araç kontrol edildi

Kayseri Develi\'de yapılan denetimlerde 228 kişi ve 205 araç kontrol edildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Develi ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde 228 kişi ve 205 araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda 63 araç trafikten men edilirken, 138,39 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bir kişi hakkında 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak' suçlamasıyla işlem başlatıldı.

30.06.2024 12:16
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Develi ilçesinde yapılan denetimlerde 228 şahıs ve 205 araç kontrol edildi.

Edinilen bilgiye göre vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla Develi'de; il merkezinden de personel takviye edilerek toplam 14 ekip 32 personelle uygulama yapıldı. Uygulamalarda; 228 şahıs sorgulandı, 205 araç da kontrol edildi. Denetimlerde 63 araç trafikten men edilirken, 138,39 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 kişi hakkında 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak' işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Develi, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri Develi'de yapılan denetimlerde 228 kişi ve 205 araç kontrol edildi - Son Dakika

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