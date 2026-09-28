Kayseri Hacılar'da kayadan kopan taşın isabet ettiği 3 yaşındaki bebek hastanede öldü - Son Dakika
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Kayseri Hacılar'da kayadan kopan taşın isabet ettiği 3 yaşındaki bebek hastanede öldü

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Kayseri Hacılar\'da kayadan kopan taşın isabet ettiği 3 yaşındaki bebek hastanede öldü
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Kayseri Hacılar'da babasının kucağındayken kayadan kopan taşın başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 3 yaşındaki bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı; bebeğin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde kayalık alanda yürüyen babasının kucağındayken, kayadan kopan taş parçasının başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 3 yaşındaki bebek, hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yukarı Mahalle Buğra Çıkmaz Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre baba R.Ş., oğlu K.Ş.'yi (3) kucağına alarak, kayalık alanda yürümeye başladı. Yürüyüş sırasında baba ve minik K.Ş.'nin üzerine kayalıklardan kopan taş parçaları düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri başından ağır yaralanan K.Ş.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme yapıldı. Talihsiz bebek kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, hayatına kaybetti. K.Ş.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Adli Tıp Kurumu3. SayfaHacılarKayseriOlaylarGüncelOtopsiBebekSon Dakika

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