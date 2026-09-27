Kayseri Kocasinan'da motosiklet çocuğa çarptı, 3 kişi yaralandı; 2'si ağır yaralandı. - Son Dakika
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Kayseri Kocasinan'da motosiklet çocuğa çarptı, 3 kişi yaralandı; 2'si ağır yaralandı.

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Kayseri Kocasinan\'da motosiklet çocuğa çarptı, 3 kişi yaralandı; 2\'si ağır yaralandı.
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Kayseri Kocasinan'da motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarptı; kazada çocuk dahil 3 kişi yaralandı, yaralılardan ikisinin hayati tehlikesi bulunuyor. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarparken kazada 2'si ağır, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Sivas Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, Y.S. (24) yönetimindeki 38 ARB 290 plakalı motosiklet, demir bariyerden atlayarak yolun karşısına geçmeye çalışan Y.Y.'ye (12) çarptı. Kazada Y.Y., Y.S. ve motosiklette yolcu olarak bulunan T.T. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılar Y.Y., Y.S. ve T.T.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan Y.Y. ve T.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, incelemelerin ardından motosiklet yoldan kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıMotosikletKocasinan3. SayfaKayseriGüncelÇocukSon Dakika

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