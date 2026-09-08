Kayseri Kocasinan'da otomobil ağaca çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kayseri Kocasinan'da otomobil ağaca çarptı, 2 kişi yaralandı

Kayseri Kocasinan\'da otomobil ağaca çarptı, 2 kişi yaralandı
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Kayseri Kocasinan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan biri yoldan çıkarak ağaca çarptı ve ağacın üzerinde asılı kaldı. Kazada yaralanan 27 ve 73 yaşındaki iki kişi hastaneye kaldırılırken, kaza güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çarpışan otomobillerden biri yoldan çıkarak ağaca çarptı. Otomobil ağacın üzerinde asılı kalırken, 2 kişinin yaralandığı kaza saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Uğurevler Mahallesi Hasan Ali Kilci Caddesi üzerinde 34 RP 1845 plakalı otomobil ile 38 FL 522 plakalı otomobil çarpıştı. 38 plakalı otomobil çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak ağaca çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralanan E.A.Ç. (27) ile M.A.'yı (73) ambulansla hastaneye sevk etti.

Kazayı gören esnaf yardıma koştu

Öte yandan kaza olduktan sonra cadde üzerinde bulunan esnaf kazazedelerin yardımına koştu. CGS Motor personeli Can Yaşar, ekipler gelene kadar yaralılara müdahale ettiklerini ifade ederek, "İş yerinde otururken fren sesi duyduk, dışarı çıktık. Dışarı çıktığımızda kaza olduğunu gördük. O sırada yaşlı amcanın sürdüğü otomobil ağaca çarptı. Yardıma koştuk, ilk müdahaleyi yaparak ekipler gelene kadar elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık" dedi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Acil Durum, Kocasinan, Güvenlik, 3. Sayfa, Kayseri, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri Kocasinan'da otomobil ağaca çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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