Kayseri Melikgazi'de alkollü sürücü duvarı aşarak millet bahçesine girdi - Son Dakika
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Kayseri Melikgazi'de alkollü sürücü duvarı aşarak millet bahçesine girdi

Kayseri Melikgazi\'de alkollü sürücü duvarı aşarak millet bahçesine girdi
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde alkollü sürücü K.M., direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı; otomobil havalanıp 1 metrelik duvarı aşarak millet bahçesine girdi. Hafif yaralanan sürücü tedavi sonrası taburcu olurken, kaza yerinde yapılan kontrolde 1.14 promil alkollü olduğu belirlendi ve kendisine 25 bin TL para cezası uygulandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir otomobil kaldırıma çarparak, havalandı. 1 metrelik duvarı aşarak, millet bahçesine giren otomobilde hafif yaralanan sürücü kısa süreli tedavinin ardından taburcu oldu. Yapılan kontrollerde sürücünün 1.14 promil alkollü olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erenköy Mahallesi 3470. Sokak'ta meydana gelen trafik kazasında, K.M. yönetimindeki 38 KM 871 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilk olarak, refüje ardından da kaldırıma çarparak, havalandı. Yaklaşık 1 metrelik duvarı zarar vermeden aşan otomobil millet bahçesine girdi. Kazada hafif yaralanan sürücü K.M. kendi imkanlarıyla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane giderken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından kaza yerinde inceleme yapıldı. Öte yandan kısa süren tedavinin ardından K.M. taburcu olurken, yapılan kontrollerde 1.14 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye 25 bin TL idari para cezası yazıldı. Kazada duvarın üzerinde bulunan demir korkuluklar zarar görürken, kullanılamaz hale gelen otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Melikgazi, 3. Sayfa, Güvenlik, Kayseri, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri Melikgazi'de alkollü sürücü duvarı aşarak millet bahçesine girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Melikgazi'de alkollü sürücü duvarı aşarak millet bahçesine girdi - Son Dakika
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