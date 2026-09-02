Kayseri Melikgazi\'de balkonda çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir binanın 7. katındaki balkonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle eve sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, 30 Ağustos Mahallesi Çobanyıldızı Sokak üzerinde bulunan binanın 7. katındaki balkonda bulunan koltuğun alev alması sonucu yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yangın, eve sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.