Kayseri Melikgazi'de balkonda çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir binanın 7. katındaki balkonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle eve sıçramadan söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir binanın 7. katındaki balkonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle eve sıçramadan söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, 30 Ağustos Mahallesi Çobanyıldızı Sokak üzerinde bulunan binanın 7. katındaki balkonda bulunan koltuğun alev alması sonucu yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yangın, eve sıçramadan kısa sürede söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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