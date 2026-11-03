Kayseri polisi 314 personelle eş zamanlı uygulama yaptı, 52 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kayseri polisi 314 personelle eş zamanlı uygulama yaptı, 52 aranan şahıs yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri polisi 314 personelle eş zamanlı uygulama yaptı, 52 aranan şahıs yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 62 ekip ve 314 personelle 54 noktada eş zamanlı uygulama yaptı; 13 bin 258 şahıs ve 3 bin 992 araç sorgulandı. Uygulamada 52 aranan şahıs yakalandı, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu ele geçirildi, 13 şahsa Kabahatler Kanunu'ndan işlem yapıldı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 314 personelle eş zamanlı yapılan uygulamada, 13 bin 258 şahıs sorgulanırken, 52 aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgite göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayişin, kamu düzeninin, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla tüm 62 ekip ve 314 personelinin katılımıyla uygulama yapıldı. Ekipler tarafından 54 noktada düzenlenen eş zamanlı 'huzur-asayiş' uygulamasında, 13 bin 258 şahıs ve 3 bin 992 araç sorgulandı. Uygulamada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. 52 aranan şahsın yakalandığı çalışmalarda yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet kurusıkı tabanca ve çeşitli miktarlarda fişek ve şarjör ele geçirildi.

Öte yandan, 13 şahsa Kabahatler Kanunu'dan işlem yapıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaKayseriGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mbappe’den Arda Güler’e tepki: Kaleye vur, bana pas verme Mbappe'den Arda Güler'e tepki: Kaleye vur, bana pas verme
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, erken seçim için net tarih verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, erken seçim için net tarih verdi
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, 2016’daki Galatasaray-Trabzonspor maçını işaret etti TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, 2016'daki Galatasaray-Trabzonspor maçını işaret etti
Bahçeli ailesini acı gününde yalnız bırakmadılar Bahçeli ailesini acı gününde yalnız bırakmadılar
Fenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul’a geliyor Fenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul'a geliyor
1. Lig maçında sıra dışı olay Sahaya tilki girdi 1. Lig maçında sıra dışı olay! Sahaya tilki girdi
06:10
İngiliz ordusunu terör örgütü ilan ettiler Yanıt çok sert oldu
İngiliz ordusunu terör örgütü ilan ettiler! Yanıt çok sert oldu
23:16
İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
22:36
Trump’tan seçimlere 1 gün kala “İran“ açıklaması
Trump'tan seçimlere 1 gün kala "İran" açıklaması
21:59
Görüntüler Türkiye’den Akaryakıt istasyonlarına akın ettiler
Görüntüler Türkiye'den! Akaryakıt istasyonlarına akın ettiler
21:28
Fenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul’a geliyor
Fenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul'a geliyor
21:06
Osmaniye’de 4.2 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 06:15:53. #7.13#
SON DAKİKA: Kayseri polisi 314 personelle eş zamanlı uygulama yaptı, 52 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android