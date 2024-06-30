Kayseri Valiliği, Çocuğa Tacizde Bulunan Yabancı Uyruklu Şahsı Gözaltına Aldı - Son Dakika
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Kayseri Valiliği, Çocuğa Tacizde Bulunan Yabancı Uyruklu Şahsı Gözaltına Aldı

Kayseri Valiliği, Danişmentgazi Mahallesi'nde bir çocuğa tacizde bulunan yabancı uyruklu şahsın gözaltına alındığını ve çocuğun koruma altına alındığını açıkladı. Konuyla ilgili olarak vatandaşlardan itidalli davranmaları istendi.

30.06.2024 23:53
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Kayseri Valiliği, bir çocuğa tacizde bulunan yabancı uyruklu şahsın gözaltına alındığını, çocuğun ise koruma altına alındığını açıkladı.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, Danişmentgazi Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir şahsın, küçük yaştaki yabancı uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde şahsın emniyet birimlerince gözaltına alındığını açıkladı. Çocuğun koruma altına alındığı belirtilen açıklamada, "Konu tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup, vatandaşlarımızın itidalli davranarak, resmi makamlarca belirtilen açıklamalar haricinde herhangi bir eylemin içinde olmamaları hususunda kamuoyuna saygıyla sunulur" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri Valiliği, Çocuğa Tacizde Bulunan Yabancı Uyruklu Şahsı Gözaltına Aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Valiliği, Çocuğa Tacizde Bulunan Yabancı Uyruklu Şahsı Gözaltına Aldı - Son Dakika
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