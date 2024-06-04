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Kayseri Valiliği'nden açıklama: "İki askeri personelimiz maalesef şehit olmuştur"

KAYSERİ - Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait SF-260D tipi bir eğitim uçağının düştüğü ve arama kurtarma çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Konu ile ilgili Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Salı günü saat 10: 00 sıralarında, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağı, henüz bilinmeyen bir nedenle Kocasinan İlçesi Hasanarpa Mahallesi yakınlarında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Eğitim uçağında görevli iki askeri personelimiz (pilot) maalesef şehit olmuştur" ifadelerine yer verildi.