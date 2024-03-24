Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın kullandığı cip ile mobiletin çarpıştığı kazada mobilet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın kullandığı cip ile mobiletin çarpıştığı kazada mobilet sürücüsü ağır yaralandı

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı\'nın kullandığı cip ile mobiletin çarpıştığı kazada mobilet sürücüsü ağır yaralandı

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın kullandığı cip ile mobilet çarpıştığı trafik kazasında mobilet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kameralarına yansıdı ve görüntülerde mobiletin havada savrulduğu ve sürücünün yaklaşık 50 metre sürüklendiği görülüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

24.03.2024 18:18  Güncelleme: 18:19
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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın kullandığı cip ile mobiletin çarpıştığı kazada mobilet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın sürücüsü olduğu 38 AKA 095 plakalı cip ile mobilet çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ağır yaralanan mobilet sürücüsünü ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın kullandığı ciple mobiletin çarpışma anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Kaydedilen görüntülerde, ciple çarpışan mobiletin havada savrulduğu ve yere düşen sürücünün yaklaşık 50 metre sürüklendiği görülüyor.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın kullandığı cip ile mobiletin çarpıştığı kazada mobilet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

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