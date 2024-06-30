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Kazada ağır yaralanan iki kız kardeş hayatını kaybetti

Hayatını kaybeden Özlem Nerse'nin 8 aylık hamile olduğu ortaya çıktı

MARDİN - Mardin'de dün meydana gelen feci kazada ağır yaralanan kardeşler Özlem Nerse Karadaş ve Rojbin Nerse hayatını kaybetti. Kardeşlerden Özlem'in 8 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Dün sabah saatlerinde Mardin- Diyarbakır kara yolu Mazıdağı Üçyolu mevkisinde Mehmet Karadaş idaresindeki 34 BEJ 927 Volkswagen markalı otomobil ile 16 ARM 474 plakalı tır çarpıştı. Çarpışma sonucu sürücüyle birlikte Rojbin Nerse, Özlem Nerse, Suphiye Nerse ve Çetin Nerse yaralanmıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarılarak, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazada, iki kız kardeş Özlem Nerse ve Rojbin Nerse ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan iki kız kardeş, 24 saatlik yaşam mücadelesini kaybetti. Kardeşlerden Özlem'in 8 aylık hamile olduğu öğrenildi.

İki kız kardeşin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri güvenlik kamerasına yansımıştı.