Kazada Emniyet Kemeri Hayat Kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kazada Emniyet Kemeri Hayat Kurtardı

Kazada Emniyet Kemeri Hayat Kurtardı

Bafra'da kaza geçiren sürücü, emniyet kemeri sayesinde burnu bile kanamadan kurtuldu.

07.03.2025 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada sürücü, hurdaya dönen araçtan emniyet kemeri sayesinde

burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, gece 00.15'te Samsun- Sinop karayolu sanayi sitesi girişi yan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Burak Can Çoşkun (22) idaresindeki 55 EED 292 plakalı otomobil, sanayi sitesi yan yoluna girdiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırama çarptı. Kaldırıma çıkan otomobil 15 metre ileride bulunan duvara çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilden sürücü, emniyet kemeri sayesinde kazayı burnu bile kanamadan kurtuldu. Araç sürücüsü daha sonra aracını kaldırmak için çekici bekledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Olaylar, Ulaşım, Sağlık, samsun, Bafra, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kazada Emniyet Kemeri Hayat Kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AB’ye mesaj: Avrupa güvenliği Türkiye ile planlanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye mesaj: Avrupa güvenliği Türkiye ile planlanmalı
13:10 Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti
11:32 Devlet hastanesinde büyük skandal Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu Devlet hastanesinde büyük skandal! Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu
11:17 Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi
10:40 Ece Gürel’in ölüm nedeni belli oldu Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu
18:21 Galatasaray’ı yıkan haber: Victor Osimhen’in yeni takımını duyurdular Galatasaray'ı yıkan haber: Victor Osimhen'in yeni takımını duyurdular
18:17 AK Parti Milletvekili Metiner’den Demirtaş görüşmesi sonrası dikkat çeken sözler AK Parti Milletvekili Metiner'den Demirtaş görüşmesi sonrası dikkat çeken sözler
17:59 Trump, Zelenskiy’nin kuyusunu kazmaya başladı Koltuğunu alması için iki isimle gizlice görüştü Trump, Zelenskiy'nin kuyusunu kazmaya başladı! Koltuğunu alması için iki isimle gizlice görüştü
17:59 Facianın eşiğinden dönüldü: İçinde 4 çocuk varken cayır cayır yandı Facianın eşiğinden dönüldü: İçinde 4 çocuk varken cayır cayır yandı
17:47 ’Sık lan buna’ deyip, polis memurunu öldürmesini istemiş 'Sık lan buna' deyip, polis memurunu öldürmesini istemiş
17:35 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes ile anlaşma sağlandı İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes ile anlaşma sağlandı
17:34 Sinop’taki heyelan paniği: 2 kişi saatler sonra kurtuldu Sinop'taki heyelan paniği: 2 kişi saatler sonra kurtuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 13:28:01. #7.11#
SON DAKİKA: Kazada Emniyet Kemeri Hayat Kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.