Kazada hayatını kaybeden Uzman Çavuş\'un düğünü vardı

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü Ali Akçay, hastanede hayatını kaybetti. Uzman Çavuş Akçay'ın 26 Haziran Cuma günü Sumbas'ta düğününün yapılacağı öğrenildi.

Kaza, Kadirli-Sumbas kara yolu Alibeyli Yol Kavşağı'nda meydana geldi. Ali Akçay yönetimindeki 06 FVC 247 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Uzman Çavuş Ali Akçay ile kamyonette bulunan Yalçın K. de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Akçay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken Yalçın K.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde görev yaptığı öğrenilen Uzman Çavuş Ali Akçay'ın, 26 Haziran Cuma günü Sumbas ilçesi Gaffarlı köyündeki baba evinde düğününün yapılacağı öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE