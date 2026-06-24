Kazada hayatını kaybeden Uzman Çavuş'un düğünü vardı - Son Dakika
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Kazada hayatını kaybeden Uzman Çavuş'un düğünü vardı

Kazada hayatını kaybeden Uzman Çavuş\'un düğünü vardı
24.06.2026 15:18
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Osmaniye'de kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü Uzman Çavuş Ali Akçay hastanede yaşamını yitirdi.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü Ali Akçay, hastanede hayatını kaybetti. Uzman Çavuş Akçay'ın 26 Haziran Cuma günü Sumbas'ta düğününün yapılacağı öğrenildi.

Kaza, Kadirli-Sumbas kara yolu Alibeyli Yol Kavşağı'nda meydana geldi. Ali Akçay yönetimindeki 06 FVC 247 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Uzman Çavuş Ali Akçay ile kamyonette bulunan Yalçın K. de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Akçay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken Yalçın K.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde görev yaptığı öğrenilen Uzman Çavuş Ali Akçay'ın, 26 Haziran Cuma günü Sumbas ilçesi Gaffarlı köyündeki baba evinde düğününün yapılacağı öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Osmaniye, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kazada hayatını kaybeden Uzman Çavuş'un düğünü vardı - Son Dakika

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