Kazakistan'da hız yapan ticari araç kamyonete çarptı; sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kazakistan'da hız yapan ticari araç kamyonete çarptı; sürücü hayatını kaybetti

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Astana-Karaganda-Almatı karayolunda hızla seyreden ticari bir araç, sollama sırasında kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti. QazAvtoJol, sürücülere hız sınırlarına uymaları ve sollama öncesi dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Kazakistan'da "Astana-Karaganda-Almatı" karayolunda hızla seyreden ticari aracın aynı yönde ilerleyen kamyonete çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kazakistan'da feci bir kaza meydana geldi. "Astana-Karaganda-Almatı" karayolunda hızla seyreden ticari bir araç, sollama yaptığı sırada kontrolü kaybedilerek aynı yönde ilerleyen kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kazakistan Karayolları Ulusal Şirketi QazAvtoJol tarafından yapılan açıklamada, sürücülere hız sınırlarına ve trafik kurallarına uymaları, sollama yapmadan önce yol ve trafik durumunu dikkatli şekilde değerlendirmeleri çağrısında bulunuldu.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatılırken, olayın tüm detaylarının araştırıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Kazakistan, 3. Sayfa, Almatı, Astana, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kazakistan'da hız yapan ticari araç kamyonete çarptı; sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kazakistan'da hız yapan ticari araç kamyonete çarptı; sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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