Kazakistan\'da sel nedeniyle tahliye edilenlerin sayısı 99 bin 920\'ye yükseldi

Kazakistan'da karların erimesi sonucu meydana gelen sel nedeniyle tahliye edilenlerin sayısı 99 bin 920'ye yükseldi.
Kazakistan'da mart ayında karların erimesi ve yağışların yol açtığı sel felaketi etkisini sürdürüyor. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, şimdiye kadar selin etkilediği bölgelerden 36 bin 593'ü çocuk 99 bin 920 kişi tahliye edildi. Geçici barınma merkezlerine 3 bin 194'ü çocuk 6 bin 566 kişi yerleştirilirken, 10 bin 15 kişi de evlerine döndü. Sel bölgelerinden 98 bin 106 çiftlik hayvanı da güvenli yerlere taşındı. Akmola, Aktöbe, Atırav, Kostanay ile Kuzey ve Doğu Kazakistan bölgelerinde 3 bin 563 ev sular altında kaldı.
Selin sonuçlarını giderme ve insanları tahliye çalışmaları 34 bin 272 kişi, 3 bin 790 araç ve 17 helikopterle yürütülürken, su basan bölgelerden 9 milyon 89 bin metreküp kar suyu pompalandı ve 3 bin 52 evden su temizlendi.
Öte yandan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, koordinasyon karargahı toplantısında yaptığı konuşmada, Aktöbe, Kostanay, Karaganda, Pavlodar, Abay ve Ulıtau bölgelerinde yeni bir sel durumunun olmadığını belirtti. Tokayev, Atırav, Batı ve Doğu Kazakistan, Akmola ile Kuzey Kazakistan bölgelerinde ise ikinci bir sel dalgası ihtimalinin bulunduğunu sözlerine ekledi. - ASTANA
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Beşiktaş'ta bir büfede tost yiyen adam ücret konusunda çıkan tartışmada çalışan tarafından bacağından silahlı vuruldu. Polis tarafından silahla birlikte yakalanan saldırgan tutuklandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan drone destekli operasyon sonucunda Yunanistan'a geçmeye çalışan 19 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda 1 adet şişme bot, 1 adet tekne motoru, 20 litre benzin, 9 adet can simidi, 13 adet cep telefonu ele geçirildi.
Beşiktaş'ta bir büfede tost yiyen adam, ücret konusunda çıkan tartışmada çalışan tarafından silahla bacağından vuruldu. Saldırgan tutuklandı.
Şişli'de Rus uyruklu bir kadının kiraladığı otomobili çalan hırsızı etkisiz hale getiren ünlü oyuncu Ferhat Yılmaz, olayı anlattı. Yılmaz, kadını bıçaklamak isteyen hırsıza müdahale etmek zorunda kaldığını ve kişiyi etkisiz hale getirdiğini söyledi. Olay anı cep telefonu kamerasına da yansıdı.
Elazığ'da bir esnafın dükkanına zarar vermemeleri için harçlık bıraktığı hırsızlar, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlar, bir mağazadan çaldıkları ürünlerle kayıplara karışmış, ardından şarküteri dükkanına girip kasadaki bin lirayı alıp çıkmışlardı. Güvenlik kameralarına yansıyan olaylar sonucunda polis, hırsızları tespit ederek gözaltına aldı.
Bursa'da bir genç, giyim mağazasında ve dükkanın önündeki mankenlerin arasında cansız manken kılığına girerek şaka yaptı. Vatandaşların cansız mankenin aniden hareket etmesi karşısında verdiği tepkiler ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, panelvan araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da bir esnafın dükkanına zarar vermemeleri için harçlık bıraktığı hırsızlar, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlar, bir mağazadan çaldıkları ürünlerle kayıplara karışmış, ardından şarküteri dükkanına girip kasadaki bin lirayı alıp çıkmışlardı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anları sayesinde polis ekipleri, çocuk hırsızları tespit ederek yakaladı.
İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 5'i çocuk 59 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde seyir halindeki bir otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü, kaza esnasında motordan uçtu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün ufak sıyrıklarla kurtulduğu görülüyor. Kazayı gören çevre sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
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