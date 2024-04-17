Kazakistan'da karların erimesi sonucu meydana gelen taşkınlar nedeniyle tahliye edilenlerin sayısı 117 bin 142'ye çıktı.
Orta Asya ülkesi Kazakistan'da Mart ayında karların erimesi ve şiddetli yağışlar sonucu nehirlerin taşmasıyla meydana gelen sel felaketi etkisini sürdürüyor. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, sel bölgelerinden tahliye edilenlerin sayısının 117 bin 142'ye yükseldiği, 40 bin 833'ünü çocuk olduğu ifade edildi. Ayrıca 113 bin 852 çiftlik hayvanının da güvenli bölgelere taşındığı aktarıldı. Sel nedeniyle tahliye edilen 17 bin 547 kişinin evlerine döndüğü, 3 bin 111'i çocuk 6 bin 932 kişinin ise geçici barınma merkezlerine yerleştirildiği kaydedildi. Akmola, Aktöbe, Kostanay, Atırav ve Kuzey Kazakistan bölgelerinde 3 bin 709 evden sel suları temizlenirken, 5 bin 837 evin ise hala sular altında olduğu ifade edildi. Sular altında kalan bölgelerden 9 milyon 800 bin metreküp kar suyu pompalandığı öğrenildi. Tahliye çalışmaları 46 bin 417 personel, 4 bin 351 araç, 873 su pompalama, 308 yüzme aracı ve 16 helikopterle devam ediyor.
Tokayev sel bölgelerini ziyaret etti
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, dün sel felaketinin meydana geldiği bölgeleri ziyaret ederek tahliye edilen sakinler ve arama-kurtarma çalışmalarında görev alanlarla bir araya geldi. Tokayev sel bölgelerindeki zor durum göz önüne alınarak hükümete ve yerel yönetimlere büyük etkinlikleri iptal etme talimatı verdiğini belirtti. Tokayev, "Tasarruf amacıyla büyük bir uluslararası forumu iptal ettim. Dünya Göçebe Oyunlarının maliyetini azaltacağız. Böyle bir etkinliği iptal etmek artık mümkün değil, ancak bütçe önemli ölçüde azaltılacak. Ayrıca ülkemizin Tokyo'daki Dünya Fuarına katılımı ve organizasyon bütçesi de azaltılacak" ifadesini kullandı. - ASTANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kazakistan'da sel felaketi: Tahliye edilenlerin sayısı 117 bin 142'ye çıktı - Son Dakika
Mardin'in Midyat ilçesinde motosikletle hız ve trafikte akrobatik hareketler yapan 3 sürücüye 95 bin 926 TL para cezası verildi. Polis ekipleri, tehlikeli hareketler yapan sürücüleri tespit etmek için çalışma başlattı ve 3 kişi yakalandı. Sürücülere trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı ve ayrıca çeşitli trafik kurallarını ihlal ettikleri için toplamda 95 bin 925 TL idari para cezası uygulandı.
Manisa'nın Selendi ilçesinde bugün meydana gelen olayda, dağdan kopan büyük kaya parçaları Ahmet Cımık'a ait kiraz bahçesine yuvarlandı. Kaya parçaları su deposu ve su tankerine zarar verirken, olayın ardından Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne ihbarda bulunuldu. Bölgeye gelen ekipler çalışmalara başladı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde sanayi esnafının yol verme kavgasında bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı. Saldırganın ağabeyi ise tabancayla ateş açtı. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde Kabala köyünde yapılan petrol arama çalışmaları sırasında bir işçi, dengesini kaybederek uçurumdan düştü. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. AFAD arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan işçi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Burdur-Isparta karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Sanayi kavşağında kırmızı ışıkta durmak isterken kontrolden çıkarak takla attı ve refüje devrildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tekirdağ-Malkara kara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, kazaya neden olan sürücü firar etti. Jandarma tarafından yakalanan sürücü tutuklandı.
Bartın Özel İdare Kavşağı'nda meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kazada bir sürücü hayatını kaybederken, diğer sürücü ise hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 44 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 11 ruhsatsız tabanca, 478 fişek, 28 sentetik ecza hapı, 3 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği ve 52 av tüfeği fişeği ele geçirildi. 28 kişi gözaltına alındı.
Muş'un Varto ilçesinde köy muhtarının aracıyla öğrenci servisinin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.
Isparta'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ihraç Astsubay, Isparta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. E.G isimli şüpheli, gözaltına alındıktan sonra Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi ve cezaevine gönderildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?