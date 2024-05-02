Kazaya karışan kadın çevredekilere hakaret edip 'trafik dersi' verdi - Son Dakika
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Kazaya karışan kadın çevredekilere hakaret edip 'trafik dersi' verdi

Batman'da meydana gelen bir kazada, kadın sürücü çarpıştığı otomobil sürücüsü ve çevredeki vatandaşlara hakaretler yağdırarak 'trafik dersi' verdi. Olay yerine trafik ekipleri sevk edildi ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

02.05.2024 15:11
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Kazaya karışan kadın çevredekilere hakaret edip 'trafik dersi' verdi

BATMAN - Batman'da kazaya karışan kadın sürücü, aracından inerek çevredeki vatandaşlara hakaretler yağdırıp 'trafik dersi' verdi.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Özal Bulvarı 30 Tonluk Kavşağında 06 CPE 280 plakalı otomobili ile seyreden kadın sürücü, yan yoldan 01 ACN 54 plakalı otomobili ile gelen kadın sürücüyle çarpıştı. Maddi hasarın oluştuğu kazada otomobilinden inen kadın sürücü çarpıştığı otomobil sürücüsü ve çevredeki vatandaşlara hakaretler yağdırdı.

Küfür ederek çevredekilere trafik dersi veren kadın sürücü, "Size trafik dersi veriyorum bana para mı veriyorsunuz" diyerek bağırdı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kazaya karışan kadın çevredekilere hakaret edip 'trafik dersi' verdi - Son Dakika

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