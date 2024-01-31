 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kazı çalışmaları sırasında patlayan doğalgaz borusu alev aldı: 1 işçi yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kazı çalışmaları sırasında patlayan doğalgaz borusu alev aldı: 1 işçi yaralı

Kazı çalışmaları sırasında patlayan doğalgaz borusu alev aldı: 1 işçi yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde belediye ekiplerinin kazı çalışmaları sırasında patlayan doğalgaz borusu alev alırken, bir işçinin yüzünde yanık oluştu. Patlamanın etkisiyle doğalgaz borusu alev alırken, bir işçinin yüzünde de yanık oluştu. Alevler nedeniyle bir garaj örtüsü çadır zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve KARGAZ ekipleri sevk edildi. Gazın kesilmesiyle yangın sönerken, mahalleye yeniden doğalgaz verilmesi için çalışma başlatıldı.

31.01.2024 23:51
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazı çalışmaları sırasında patlayan doğalgaz borusu alev aldı: 1 işçi yaralı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde belediye ekiplerinin kazı çalışmaları sırasında patlayan doğalgaz borusu alev alırken, bir işçinin yüzünde yanık oluştu.

Olay Bağlarbaşı Mahallesi Badem Sokak'ta meydana geldi. Safranbolu Belediyesi ekipleri yağmur suyu drenaj hattı için çalışma yaptıkları sırada doğalgaz borusu patladı. Patlamanın etkisiyle doğalgaz borusu alev alırken, bir işçinin yüzünde de yanık oluştu.

Alevler nedeniyle bir garaj örtüsü çadır zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve KARGAZ ekipleri sevk edildi.

Gazın kesilmesiyle yangın sönerken, mahalleye yeniden doğalgaz verilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Safranbolu, Karabük, İş Kazası, İtfaiye, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kazı çalışmaları sırasında patlayan doğalgaz borusu alev aldı: 1 işçi yaralı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 00:54:39. #1.12#
SON DAKİKA: Kazı çalışmaları sırasında patlayan doğalgaz borusu alev aldı: 1 işçi yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement