Kazım Güleçyüz Tahliye Edildi - Son Dakika
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Kazım Güleçyüz Tahliye Edildi

Eski Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz, FETÖ propagandası suçlamasıyla tahliye oldu.

20.12.2024 17:53
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Yeni Asya Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'e tahliye

İSTANBUL - Sosyal medyadan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e rahmet dileyen ve sözde taziye adı altında paylaşımlar yaparak örgütün propagandasını yaptığı iddia edilen Yeni Asya Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz tutuklu kaldığı süre de dikkate alınarak tahliye edildi.

İstanbul'da 21 Ekim 2024'de sosyal medyadan Fethullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı Fethullah Gülen'e rahmet dileyen ve sözde taziye adı altında paylaşımlar yaparak örgütün propagandasını yaptığı iddia edilen Yeni Asya Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün yargılanmasına başlandı. İstanbul 28.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Kazım Güleçyüz ve Ömer Demir, sanık avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. Tutuksuz sanık Rasih Yılmaz da mahkemeye katıldı.

"Düşmanımız bile olsa kişi en ağır suçlamalarla mahkum edilmiş olsa dahi ölen kişinin davası düşer"

Duruşmada savunma yapan sanık Güleçyüz, söz konusu paylaşımların kendisi tarafından yapıldığını kabul ettiğini söyleyerek, "Yaptığım paylaşım terör örgütü propagandası değil, ölen kişi için rahmet dilemektir. Düşmanımız bile olsa kişi en ağır suçlamalarla mahkum edilmiş olsa dahi ölen kişinin davası düşer, dosyaları kapatılır. Baş sağlığı dilemek cezalandırmayı gerektirecek bir husus olmamalıdır. Süreç boyunca Fethullah Gülen'e ciddi eleştirilerimi basın yoluyla dile getirmiştim. Her zaman hukuktan yana tavır sergiledik, son dönemde normalleşme ve barış sürecinden bahsedilirken bir taziye mesajından dolayı cezalandırılmam talep edilmesi hukuka aykırıdır. Beraatımı ve tahliyemi talep ederim" dedi.

Tutukluluk hallerinin devamı talep edildi

Alınan savunmaların ardından duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

2 sanığa tahliye

Ara kararını açıklaya mahkeme, sanıklar Kazım Güleçyüz ve Ömer Demir'in tutuklu kaldıkları süre ve delillerin yeterince toplanmış bulunması gerekçesiyle tahliyesine karar verdi. Sanık Emrullah Altuğ'un ise tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Emrullah Altuğ, Kazım Güleçyüz, Ömer Demir ve Rasih Yılmaz 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinde yapılan inceleme sonucu terör örgütü propagandası oluşturacak tarzda yayın yaptıkları, görüntü ve yazılar paylaştıklarını tespit edildiği, sözde taziye adı altında paylaşımlar yaparak FETÖ/PDY terör örgütünün gerçekleştirmiş olduğu cebir ve şiddet içeren eylemlerini meşru gösterir nitelikte faaliyette bulundukları kaydedildi.

İddianamede 4 şüphelinin 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan ayrı ayrı 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kazım Güleçyüz Tahliye Edildi - Son Dakika

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