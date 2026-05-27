Keçi Orta Refüjden Atlarken Kameraya Yansıdı

Hatay'da sahibinden kaçarak karayoluna çıkan keçinin, vatandaşı peşine takarak orta refüjden atladığı ve yolun karşısına geçtiği anlar kameraya yansıdı.

Antakya ilçesi Güzelburç Mahallaesi'nde kesimi yapılacak kurbanlık keçi, sahibinden kaçarak firar etti. Kısa sürede çevre yoluna çıkan keçi, sahibini geride bırakarak sporcu edasında orta refüjden atladı ve yolun karşısına geçti. Sahibini peşine takan keçinin o anları cep telefonu kamerasına yansırken trafikte kısa süreli karışıklığa neden oldu. Firari keçinin bir süre sonra sahibi tarafından yakalandığı öğrenildi. - HATAY