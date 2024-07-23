Keçiören Belediyesi Güvenlik Görevlilerine Uyuşturucuyla Mücadele Semineri Düzenledi - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi Güvenlik Görevlilerine Uyuşturucuyla Mücadele Semineri Düzenledi

Keçiören Belediyesi Güvenlik Görevlilerine Uyuşturucuyla Mücadele Semineri Düzenledi

Keçiören Belediyesi, uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik görevlilerine yönelik farkındalık ve bilgilendirme semineri düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında Keçiören Belediyesi güvenlik görevlilerine yönelik farkındalık ve bilgilendirme semineri düzenlendi. UYUMA, Narko-KAAN ve Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) uygulamalarına ilişkin bilgi veren emniyet ekipleri, dikkat çeken vaka örnekleriyle uyuşturucuyla mücadelede etkin yöntemleri anlattı. Güvenlik görevlilerine eğitim

23.07.2024 11:57  Güncelleme: 11:58
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Keçiören Belediyesi, uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik görevlilerine yönelik farkındalık ve bilgilendirme semineri düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında Keçiören Belediyesi güvenlik görevlilerine yönelik farkındalık ve bilgilendirme semineri düzenlendi. UYUMA, Narko-KAAN ve Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) uygulamalarına ilişkin bilgi veren emniyet ekipleri, dikkat çeken vaka örnekleriyle uyuşturucuyla mücadelede etkin yöntemleri anlattı.

Güvenlik görevlilerine eğitim

Keçiören Belediyesi tarafından uyuşturucuyla mücadeleye yönelik geçtiğimiz günlerde düzenlenen 'Güçlü Birey Güçlü Toplum, Bağımlılıkla Mücadelede Birlikte' konulu panelde kararlılık mesajı verilmiş, uyuşturucuyla mücadelede etkin rol alınacağı vurgulanmıştı. Bu kapsamda Keçiören Belediyesi bünyesinde ilçenin farklı noktalarında görev yapan güvenlik görevlilerine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği ekipleri tarafından eğitim verildi. Dünyada ve ülkemizde yaygın olarak kullanılan uyuşturucu maddelerinin temini, satışı, kullanımı, olumsuz etkileri ve bunların önüne geçilmesi için atılması gereken adımlar aktarıldı. Zehir tacirlerinin yakalanması için UYUMA, Narko-KAAN ve Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) uygulamalarının aktif bir şekilde kullanılması ve sağladığı kolaylıklardan faydalanılması gerektiğinin altı çizildi. Uyuşturucu kullanımı, ticareti ve özendiriciliğine yönelik faaliyetlerin yasal mevzuatlar çerçevesinde getirdiği yaptırımlar da anlatıldı. Seminerin sonunda Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Av. Serkan Bedirhanoğlu ve Başkan Vekili Tolga Turgut tarafından emniyet yetkilisi eğitmenlere tablo hediye edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Keçiören Belediyesi Güvenlik Görevlilerine Uyuşturucuyla Mücadele Semineri Düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Keçiören Belediyesi Güvenlik Görevlilerine Uyuşturucuyla Mücadele Semineri Düzenledi - Son Dakika
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