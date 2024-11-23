Keçiören Belediyesi, Yağışa Karşı Teyakkuzda - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi, Yağışa Karşı Teyakkuzda

Keçiören Belediyesi, Yağışa Karşı Teyakkuzda

Ankara'nın Keçiören Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası yağış bekleyen hafta sonu için hazırlıklarını tamamladı. 267 personel ve 66 araçla olumsuzluklara karşı önlem alındı. Kriz masası kurularak, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

23.11.2024 16:45  Güncelleme: 16:53
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Ankara'nın Keçiören Belediyesi, hafta sonu normalden daha fazla beklenen yağış nedeniyle iş makineleri öncülüğünde teyakkuza geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son günlerde üst üste yaptığı uyarıları dikkate alan Keçiören Belediyesi teyakkuza geçti. Ekipler yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı göreve nöbet tutuyor. Türkiye'nin en kalabalık ilçelerinden biri olan Keçiören'de vatandaşların olumsuz hava şartları nedeniyle zor anlar yaşamaması için kriz masası oluşturularak tüm hazırlıklar tamamlandı.

267 personel ve 66 araçla herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için teyakkuza geçtiklerini kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, ilçe sakinlerine de uyarılarda bulundu.

Vatandaşları kar lastiği olmadan trafiğe çıkmamaları konusunda uyaran Özarslan, "Olası bir yağış sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kriz masası kurarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Ekiplerimiz 24 saat nöbet tutacaklar. Ayrıca kurduğumuz sistem sayesinde vatandaşlarımız karla mücadele ekiplerimizin çalışmalarını kartakip.kecioren.bel.tr adresinden canlı olarak görebilecekler" ifadesini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Keçiören Belediyesi, Yağışa Karşı Teyakkuzda - Son Dakika

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