Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir alışveriş merkezinin yemek katında vatandaşlar arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, Keçiören'de akşam saatlerinde bir alışveriş merkezinin yemek katında vatandaşlar arasında kavga çıktı. Kavganın çıkış sebebi henüz öğrenilemezken, kavgayı alışveriş merkezindeki diğer vatandaşlar ayırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Keçiören'de Alışveriş Merkezinde Kavga - Son Dakika
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