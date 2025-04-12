Keçiören\'de Apartman Yangını: 5 Kişi Dumandan Etkilendi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Keçiören'in Atapark Mahallesi'nde bir apartman dairesinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Keçiören İtfaiye İstasyonu ekipleri sevk edildi. Ekipler, 10 dakika içinde olay yerine ulaşarak müdahaleye başladı. Yangına müdahaleye destek olarak Bağlum İtfaiye İstasyonu ekipleri de olay yerine yönlendirilirken, Merkez İtfaiye İstasyonu'ndan da bir tanker aracı takviye olarak bölgeye gönderildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü. Ardından soğutma çalışmalarına geçildi.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 5 vatandaşın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olay yerinde 3 kişiye ilk müdahale yapılırken, 2 kişi ise tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

"Balkonda mahsur kalanlarda oldu"

Bir görgü tanığı yaptığı açıklamada, "Yukarıda ufak çocuklar vardı. Onlardan da çıkmış olabilir. Rabbim yardımcıları olsun. Balkonda mahsur kalanlarda oldu. Yangının çıktığı yerde yükseldi alevler. Sıçrasaydı daha kötü olurdu" dedi.

Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirtti. - ANKARA