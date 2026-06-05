Keçiören\'de Şiddetli Dolu Yağışı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde şiddetli dolu yağışı etkili oldu.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan Sarıbeyler Mahallesi'nde şiddetli bir dolu yağışı yaşandı. Zemini beyaza bürüyen dolu yağışı ulaşımda aksamaya neden oldu. Vatandaşlar evlerinin çatılarını ve arabalarını korumak için önlem aldı. - ANKARA