Keçiören'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde evinin bulunduğu binaya girerken husumetlisi tarafından silahla vurulan şahıs ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre olay, 22 Mayıs'ta akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Sancaktepe Mahallesi 1610. Cadde'de meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir binaya motoru ile gelen şahıs, bina kapısını açarak içeri girdi. Husumeti bulunan şahısı bina içerisinde gören motorcu, yanındaki tabancayla husumetlisine ateş etti. Yerde yatan adama defalarca ateş eden şahıs, motosikletiyle olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahsı sağlık ekipleri ambulansla hastaneye sevk ederken, polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - ANKARA