Kedi Döner Çaldı!

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Adana'da güldüren görüntüler: Kedi işçinin dönerini böyle çaldı

-Kedi dönerini çaldı, işçinin şaşkınlığı kamerada yansıdı

ADANA - Adana'da bir işçi taburede döner dürümü yerken, kısa süreliğine içeri gitmesini fırsat bilen kedi döneri çalıp kaçtı. Bu anlar saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'ndeki bir pizzacıda meydana geldi. Görevli 24 yaşındaki Tahir Can Alkacılı'yı, öğle yemeği için aldığı döneri iş yerinin arkasında taburede yediği sırada iş arkadaşları çağırdı. Yemeğini bırakarak kısa süreliğine iş yerine giren Alkacılı, döndüğünde yarım bıraktığı dönerini yerinde bulamadı. İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Alkacılı, bir kedinin yemeğini alıp uzaklaştığını fark etti. Kedinin işçi gittikten sonra yaklaşıp tabure üzerindeki döneri alıp gitmesi güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Ayrıca görüntülerde Alkacılı'nın döndüğünde yemeğini bulamayınca şaşkınlık yaşaması yer alıyor.