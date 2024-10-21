Kedileri Çalınan Aile Yardım İstedi

3.Sayfa

Bu kez de basına sataştı

Kapıyı 10 saniye açık unuttular kedileri çalındı: Hırsızlık anı kamerada

Arnavutköy'de kedileri çalınan aile yardım istedi

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de 10 ay önce sahiplendikleri kimlik ve çipi bulunan 'Bulut' isimli kedileri çalınan aile sokak sokak dolaşarak güvenlik kamerası topladı. Çalınan kedilerinin bulunması için yetkililerden yardım istediler.

Arnavutköy'de yaşayan Öztürk ailesinin 10 ay önce sahiplendiği Bulut isimli kedileri geçtiğimiz günlerde binaya giren bir kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kapıyı yaklaşık 10 saniye açık unutan ailenin kedileri çalındı. Polise giderek şikayetçi olan aile yetkililerden yardım istedi.

"10 saniyeliğine açıyor o esnada kediyi alıp kaçıyor."

Kedileri çalınan aile ferdlerinden Gökhan Öztürk, "Binamıza hırsız giriyor kapımın önünde bulunan 4 yaşındaki oğlum kapıyı 10 saniyeliğine açıyor o esnada kediyi alıp kaçıyor. Sokaktada kendisini başka birisi bekliyor ve kediyi alıp uzaklaşıyorlar. Biz herkese sorduk ama kmse tanımıyor. Kedimizi çaldılar oğlum sürekli ağlıyor polisede gittik şikayetçi olduk. 10 ay olmuştu ailemizden birisi gibiydi artık kendim kamera kayıtları topladım, veterinerlere gittim her yere gittim ama bulamadım." Şeklide konuştu.