Kedisini yakalamaya çalışırken 5\'inci kattan düşüp, yaralandı

Samsun'da 14 yaşındaki kız çocuğu, kedisini yakalamaya çalışırken 5'inci kattaki balkondan düştü.
Atakum ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde yer alan 7 katlı bir apartmanda oturan Z.E.A. isimli kız çocuğu, kedisini yakalamaya çalıştığı sırada 5'inci kattaki dairesinin balkonundan toprak zemine düştü.
Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Z.E.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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