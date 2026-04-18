Keklik Avında Suçüstü: 65 Bin TL Ceza
Keklik Avında Suçüstü: 65 Bin TL Ceza

18.04.2026 19:07
Muş'ta kaçak keklik avlayan bir kişi suçüstü yakalanarak 65 bin 119 TL ceza kesildi.

Muş'un Karlıdere köyü kırsalında canlı mühre ve tuzaklarla keklik avlayan bir şahıs suçüstü yakalandı. Şahsa toplam 65 bin 119 TL idari ve tazminat cezası uygulandı.

Muş'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile jandarma personelinin ortak çalışmasında, kaçak keklik avı yaptığı belirlenen bir şahıs suçüstü yakalandı.

Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile Muş Jandarma Karakol Komutanlığı personelleri, 17 Nisan 2026 günü saat 17.30 sıralarında Karlıdere köyü kırsalında bir şahsın canlı mühre kullanarak keklik avladığı ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine intikal eden ekipler, yaptıkları incelemede şahsın 3 adet kınalı keklik, manyetik ses cihazı ve kıl tuzaklar kullanarak avcılık yaptığını tespit etti. Kaçak avda kullanılan keklikler ile materyallere el konuldu.

Şahıs hakkında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 20 bin 119 TL idari para cezası ve 45 bin TL tazminat cezası olmak üzere toplam 65 bin 119 TL cezai işlem uygulandı. Olayla ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Çevre, Muş, Suç, Son Dakika

Zhegrova’dan Beşiktaş’a yeşil ışık Zhegrova'dan Beşiktaş'a yeşil ışık
Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok’un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok'un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı
Bursaspor şampiyonluk için sahaya çıkıyor: 1 puana 1. Lig Bursaspor şampiyonluk için sahaya çıkıyor: 1 puana 1. Lig
ABD’nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu Kataib Hizbullah lideri ilk kez ortaya çıktı ABD'nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu Kataib Hizbullah lideri ilk kez ortaya çıktı
Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu
Barcelona’dan Vedat Muriqi sürprizi Barcelona'dan Vedat Muriqi sürprizi

19:28
Kardeşinin katilini cezaevinden çıktıktan 1 hafta sonra öldürdü
Kardeşinin katilini cezaevinden çıktıktan 1 hafta sonra öldürdü
18:59
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlu tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlu tutuklandı
18:56
Canlı anlatım: Ankara’da ilk gol 2. dakikada geldi
Canlı anlatım: Ankara'da ilk gol 2. dakikada geldi
18:55
Kerkük’te kaçak yapı yıkımı sırasında kaymakama bıçaklı ve sopalı saldırı
Kerkük'te kaçak yapı yıkımı sırasında kaymakama bıçaklı ve sopalı saldırı
18:19
Kahramanmaraş okul saldırısında sınıftaki öğrenciler sıraları siper ederek kurtuldu
Kahramanmaraş okul saldırısında sınıftaki öğrenciler sıraları siper ederek kurtuldu
17:49
Bomba iddia: Özkan Yalım’ın otelinde 254 adet kaset bulundu
Bomba iddia: Özkan Yalım’ın otelinde 254 adet kaset bulundu
