Keklik Avında Suçüstü: 65 Bin TL Ceza

Muş'un Karlıdere köyü kırsalında canlı mühre ve tuzaklarla keklik avlayan bir şahıs suçüstü yakalandı. Şahsa toplam 65 bin 119 TL idari ve tazminat cezası uygulandı.

Muş'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile jandarma personelinin ortak çalışmasında, kaçak keklik avı yaptığı belirlenen bir şahıs suçüstü yakalandı.

Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile Muş Jandarma Karakol Komutanlığı personelleri, 17 Nisan 2026 günü saat 17.30 sıralarında Karlıdere köyü kırsalında bir şahsın canlı mühre kullanarak keklik avladığı ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine intikal eden ekipler, yaptıkları incelemede şahsın 3 adet kınalı keklik, manyetik ses cihazı ve kıl tuzaklar kullanarak avcılık yaptığını tespit etti. Kaçak avda kullanılan keklikler ile materyallere el konuldu.

Şahıs hakkında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 20 bin 119 TL idari para cezası ve 45 bin TL tazminat cezası olmak üzere toplam 65 bin 119 TL cezai işlem uygulandı. Olayla ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - MUŞ