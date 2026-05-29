Kelkit Çayı'nda Kaybolan İki Genç İçin Arama Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kelkit Çayı'nda Kaybolan İki Genç İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

29.05.2026 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta Kelkit Çayı'na düşen İlker P. ve Oğuz K. için havadan ve karadan arama yapılıyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'na düşüp kaybolan İlker P. ile Oğuz K.'yı arama çalışmaları havadan, karadan ve sudan sürüyor.

Olay, dün 16.00 sıralarında ilçe merkezindeki Kelkit Çayı kenarında meydana geldi. Amca çocukları olduğu öğrenilen Atakan K. (18), Furkan K. (18), Oğuz K. (26) ile İlker P. (22) kullandıkları 60 AGH 454 plakalı 3 tekerlekli elektrikli triportör ile çay kenarındaki sette gezmeye başladı. Bu sırada 4 arkadaş triportör ile suya düştü. Atakan ve Furkan K., kendi imkanlarıyla kıyıya ulaşmayı başardı. İlker P. ve Oğuz K. ise son günlerde artan yağışlarla birlikte debisi yükselen Kelkit Çayı'nda akıntıya kapılarak kayboldu.

Havadan, sudan ve karadan arama çalışmaları devam ediyor

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Havadan termal dronlarla, yerden komandolarla, suda ise botlarla 3 ayrı noktada arama çalışması başlatıldı. Kaybolan gençlerin bulunması için kriz masası da kurulurken, arama çalışmalarına Çorum, Amasya, Samsun, Yozgat AFAD ekipleri, Ankara'dan Jandarma Komando Arama Kurtarma Timleri (JAK) sevk edildi. Bölgede 142 personel 26 araç, 5 dron ve 4 botla arama çalışmalarına devam ediyor. - TOKAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Erbaa, Sudan, Tokat, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kelkit Çayı'nda Kaybolan İki Genç İçin Arama Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da ilginç olay: Yılkı atı kafeye çifte attı Samsun'da ilginç olay: Yılkı atı kafeye çifte attı
Kenya’da yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı Kenya'da yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı
İsrail ateşkese rağmen Beyrut’u vurdu Üst düzey isim öldürüldü iddiası İsrail ateşkese rağmen Beyrut'u vurdu! Üst düzey isim öldürüldü iddiası
Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu?
Yasak aşk macerası korkunç sonla bitti Yasak aşk macerası korkunç sonla bitti
Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı Genç kadın metrelerce savruldu Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı! Genç kadın metrelerce savruldu

12:05
Galatasaray’da ayrılık: Başladığım yere döneyim
Galatasaray'da ayrılık: Başladığım yere döneyim
11:55
İmza an meselesi İşte Tedesco’nun yeni takımı
İmza an meselesi! İşte Tedesco'nun yeni takımı
11:32
Rakam öyle böyle değil Arda Güler’in yeni takımını “Rüya transfer“ diyerek duyurdular
Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını "Rüya transfer" diyerek duyurdular
11:08
Semiha Yankı’nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı Geri adım atmadı
Semiha Yankı'nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı
10:59
CHP’de kriz derinleşiyor Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak
CHP'de kriz derinleşiyor! Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak
10:28
Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 12:18:52. #7.12#
SON DAKİKA: Kelkit Çayı'nda Kaybolan İki Genç İçin Arama Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.