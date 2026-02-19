Kemah'ta Ramazan Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kemah'ta Ramazan Denetimleri Artırıldı

Kemah\'ta Ramazan Denetimleri Artırıldı
19.02.2026 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan boyunca Kemah'ta gıda denetimlerini sıklaştırdı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Kemah ilçesinde gıda denetimlerini artırdı.

İlçede faaliyet gösteren market, fırın, kasap ve tatlı üretimi yapan işletmeler tek tek kontrol edilirken, denetimlerde özellikle son kullanma tarihleri, hijyen koşulları, ürünlerin saklama şartları ve etiket bilgileri incelendi.

Yetkililer, Ramazan ayında artan gıda tüketimi nedeniyle denetimlerin sıklaştırıldığını belirterek, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için kontrollerin ay boyunca aralıksız süreceğini ifade etti.

Öte yandan, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları ilgili kurumlara bildirmelerinin hem bireysel hem de toplum sağlığı açısından önem taşıdığı vurgulandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Tarım, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kemah'ta Ramazan Denetimleri Artırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenan Yıldız’a demediklerini bırakmadılar Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar
Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan’dan ilk mesaj geldi Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan'dan ilk mesaj geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD-İran gerilimini değerlendirdi: Kimseye bir şey kazandırmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD-İran gerilimini değerlendirdi: Kimseye bir şey kazandırmaz
19 yaşındaki Yiğit’i, 20 bin liralık alacakları için öldürmüşler 19 yaşındaki Yiğit'i, 20 bin liralık alacakları için öldürmüşler
3 şişe sudan alınan ücrete bakın Bakanlık hemen cezayı kesti 3 şişe sudan alınan ücrete bakın! Bakanlık hemen cezayı kesti
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti

10:01
Dünyayı tedirgin eden görüntü Tarih verildi, akın akın gidiyorlar
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Tarih verildi, akın akın gidiyorlar
09:59
Bir hafta damda mahsur kaldı Muhtar tesadüfen fark etti, film gibi operasyon başladı
Bir hafta damda mahsur kaldı! Muhtar tesadüfen fark etti, film gibi operasyon başladı
09:57
Türk televizyon tarihine geçecek sahne Uraz Kaygılaroğlu, diziden Bahçeli’ye mesaj gönderdi
Türk televizyon tarihine geçecek sahne! Uraz Kaygılaroğlu, diziden Bahçeli'ye mesaj gönderdi
09:52
Taraftarlar kara kara düşünüyor Galatasaray’ı bekleyen zorlu süreç
Taraftarlar kara kara düşünüyor! Galatasaray'ı bekleyen zorlu süreç
09:40
Türkiye’nin en yaşlı ilçesi: Belediye yardım etmese durumları vahim
Türkiye'nin en yaşlı ilçesi: Belediye yardım etmese durumları vahim
09:19
10 yaşındaki Tuana 300 milyonluk servete ortak oldu
10 yaşındaki Tuana 300 milyonluk servete ortak oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 10:25:25. #.0.4#
SON DAKİKA: Kemah'ta Ramazan Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.