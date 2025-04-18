Konya'da yolun karşısına geçmek isteyen 2 çocuğa otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 13 yaşındaki Kemal Taha Keskin son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Keçeciler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fetih Caddesi istikametinden Başak Caddesi istikametine seyir halinde olan ehliyetsiz olduğu öğrenilen 18 yaşındaki M.K. idaresindeki 42 AYZ 760 plakalı Audi marka otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Karatay Ortaokulu öğrencisi 13 yaşındaki Kemal Taha Keskin ile 13 yaşındaki F.Ö.'ye çarptı. Kazada çocuklardan Kemal Taha Keskin olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan F.Ö.'nün ise kaldırıldığı hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Kemal Taha Keskin'in cenazesi Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Keskin'in cenazesi Yediler Sancak Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Yediler Mezarlığında defnedildi.

Cenazeye, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Kemal Taha Keskin'in ailesi, yakınları, öğretmenleri ve arkadaşları katıldı. - KONYA