İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde gerçekleşen Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında jandarma ekipleri meşalelerle karşılandı. Bir jandarma astsubay ise davul zurna eşliğinde Kerimoğlu Zeybeği oynadı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Halilbeyli Mahallesi'nde de gerçekleşti. Mahalle meydanında gerçekleşen kutlamalarda vatandaşlar büyük coşku yaşarken gelen jandarma aracı, meşaleler ve İzmir Marşı ile karşılandı. Jandarma aracı ise sirenlerle vatandaşların karşılamasına cevap verdi.
Bir jandarma astsubayın davul zurna eşliğinde Kerimoğlu Zeybeği oynaması ise renkli görüntüler oluşturdu. Zeybek oynayan astsubay, mahalle sakinlerinden büyük alkış aldı. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Kemalpaşa'da Coşkulu Cumhuriyet Bayramı - Son Dakika
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