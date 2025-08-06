İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyesi şüphelisi 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü bu sabah Kemalpaşa ilçesinde DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Örgüt üyesi şüphelisi 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın ikametinde yapılan aramada 1 adet cep telefonuna el konuldu. Olayla ilgili adli işlemlerin devam ettiği bildirildi. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Kemalpaşa'da DEAŞ Üyesi Yakalandı - Son Dakika
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