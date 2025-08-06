Kemalpaşa\'da DEAŞ Üyesi Yakalandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyesi şüphelisi 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü bu sabah Kemalpaşa ilçesinde DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Örgüt üyesi şüphelisi 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın ikametinde yapılan aramada 1 adet cep telefonuna el konuldu. Olayla ilgili adli işlemlerin devam ettiği bildirildi. - İZMİR