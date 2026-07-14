Evi yanan vatandaşa Kemer Belediyesi\'nden destek

Antalya'nın Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kuzdere Mahallesi'nde meydana gelen yangında zarar gören bir evde yürüttüğü boya ve badana çalışmalarını tamamlayarak vatandaşın mağduriyetinin giderilmesine destek oldu.

Yangının ardından hızlı bir şekilde harekete geçen belediye ekipleri, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun talimatıyla evin iç duvarlarında oluşan is ve duman izlerini temizleyerek kapsamlı boya ve badana çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar sonucunda ev, yeniden kullanılabilir ve daha sağlıklı bir yaşam alanına dönüştürüldü.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirterek, afet ve benzeri olumsuz durumlarda Kemer Belediyesi'nin tüm imkanlarıyla destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

Ev sahibi Esma Demir ise yangının ardından verilen destekten dolayı Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve belediye ekiplerine teşekkür ettiğini dile getirdi. - ANTALYA