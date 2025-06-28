Gaziosmanpaşa'da, iddiaya göre bir zincir markette hırsızlık yapan kişiyi yakalamaya çalışan market çalışanı genç, hırsız tarafından darbedildi.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da kaydedilen görüntüler pes dedirtti. İddiaya göre bir şahıs, girdiği zincir marketten hırsızlık yaptı. Fark edilmediğini düşünen şahıs, hiçbir şey olmamış gibi dışarı çıkıp uzaklaşmaya başladı.
Ancak market çalışanı genç, şahsı fark edince peşine düştü. Şahıs çok fazla uzaklaşamadan sokakta yakalandı. Şahıs, kendisine engel olmak isteyen market çalışanını darbetmeye başladı.
Çevredekiler duruma müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Şahıs bir süre sonra elini kolunu sallayarak bölgeden uzaklaştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kendisini yakalayan market çalışanını tekme tokat dövdü - Son Dakika
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