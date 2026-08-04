Kenevir Yetiştiren Şahıs Yakalandı

Arnavutköy'de ormanlık alanda kenvir yetiştirip ticaretini yapan şahıs Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri tarafın yakalandı. Şüphelinin ekim yaptığı arazide gerçekleştirilen aramalarda yaklaşık 9 kilogram esrar üretilebilecek miktarda kök kenevir ele geçirildi.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapan şahısların tespit edilerek yakalanmasına yönelik yürüttüğü donlu devriye çalışmaları kapsamında, İ.U. (1980) isimli şüphelinin Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde bulunan ormanlık alandaki arazisine kenevir ektiğini ve elde ettiği uyuşturucu maddeyi satışa sunduğunu belirledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan şüpheli gözaltına alınarak Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Belirtilen arazide gerçekleştirilen aramalarda, yaklaşık 9 kilogram esrar üretilebilecek miktarda kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir bitkileri incelenmek üzere emniyete teslim edilirken, şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı işlemi yapıldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.