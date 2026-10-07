Kent uzlaşısı davasında 8 sanık beraat etti, 2 sanık 6 yıl 3 ay hapis aldı

Aralarında Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür ile Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel'in de bulunduğu tutuksuz 10 sanığın 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan yargılandığı 'Kent uzlaşısı' davasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, 8 sanığın beraatine, 2 sanığın ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava karara bağlandı. Duruşmaya tutuksuz sanıklar Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kayğun, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, İkbal Polat ve Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe ile avukatları katıldı. İBB Başkanvekili Nuri Aslan da duruşmayı takip etti.

8 sanık beraat etti

Mahkeme heyeti kararında, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday, Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe ile Üsküdar ve İBB Meclis Üyesi Bülent Kayğun hakkında beraat kararı verdi.

2 sanığa 6 yıl 3 ay hapis

Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen hakkında ise 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına hükmedildi.