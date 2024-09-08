Kenya'da Okul Yangını: 3 Öğrenci Yaralandı - Son Dakika
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Kenya'da Okul Yangını: 3 Öğrenci Yaralandı

Kenya'nın Isiolo kasabasında bulunan bir yatılı Isiolo Kız Lisesi'nde yangın çıktı ve 3 öğrenci yaralandı. Yangın kontrol altına alınmadan önce yatakhaneye sıçradı ve hasara neden oldu. Ayrıca, Nyeri kasabasında geçtiğimiz günlerde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti yarın başlayacak.

08.09.2024 15:37
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Kenya'da bulunan bir okulda çıkan yangında 3 öğrenci yaralandı.

Kenya'nın Isiolo kasabasında bulunan bir yatılı Isiolo Kız Lisesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sağlık yetkilileri olayda 3 öğrencinin yaralandığını söyledi. Polis sözcüsü konuya ilişkin açıklamasında, yangının kontrol altına alınmadan önce Isiolo Kız Lisesi'ndeki yatakhaneye sıçradığını ve hasara neden olduğunu söyledi.

5 Eylül'deki yangında hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti yarın başlıyor

Öte yandan, 5 Eylül'de Nyeri kasabasında okulda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin kimlik tespitinin ise yarın başlayacağı bildirildi.

Geçtiğimiz günlerde Nyeri kentinde bir okulda çıkan yangında ise 21 öğrenci hayatını kaybetmiş, cansız bedenlerin "tanınmayacak" kadar yandıkları açıklanmıştı. Yetkililer, 17 öğrencinin akıbetinin ise bilinmediğini bildirmişti.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmişti

2017 yılında yaşanan bir başka olayda başkent Nairobi'de bulunan bir okulun kundaklanmasını sonucu 10 öğrenci yaşamını yitirmişti. En az 20 yıl önce yaşanan bir başka olayda da Nairobi'nin güneydoğusundaki bir okula yapılan kundaklama sonucu 67 öğrenci hayatını kaybetmiş ve bu olay ülke tarihinin en ölümcül okul saldırısı olarak kayıtlara geçmişti. - NAİROBİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kenya'da Okul Yangını: 3 Öğrenci Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kenya'da Okul Yangını: 3 Öğrenci Yaralandı - Son Dakika
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