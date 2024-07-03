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Kepçenin çarptığı çocuğun parmağı koptu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kepçenin çarptığı çocuğun parmağı koptu.

Kaza İnegöl'ün kırsal Kurşunlu mahallesinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Berkan D.yönetimindeki plakasız motosiklet, yoldan manevra yapan operatör Sebahattin E. Yönetimindeki iş makinesi ile çarpıştı. Kaza sırasında iş makinesinin kepçesi, motosikletin arkasında oturan 7 yaşındaki Miraç G.'nin sol eline çarpıp baş parmağının kopmasına neden oldu. Yaralanan çocuk, kopan başparmağıyla olay yerine gelen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tedavinin ardından çocuk, parmağı dikilmek üzere Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.