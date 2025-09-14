Kepez Belediyesi Esentepe'de yaptığı yenileme çalışmalarıyla bölgeye modern bir çehre kazandırdı - Son Dakika
Kepez Belediyesi Esentepe'de yaptığı yenileme çalışmalarıyla bölgeye modern bir çehre kazandırdı

14.09.2025 10:10  Güncelleme: 10:15
Kepez Belediyesi ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde toplam 9 bin 854 metrekare alana sahip 6 parkta yenileme çalışması yaparken, Göksu Mahallesi'nde ise asfalt serim çalışması gerçekleştirdi.

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde yer alan 6 parkta başlattığı yenileme çalışmalarıyla bölgeye modern bir çehre kazandırdı. Yapılan çalışmalarla birlikte, İsmet Gökşen Parkı (2.290 m), Amir Ateş Semt Konağı yanı park (967 m), 5411-5435 Sokak parkı (1.502 m), Şehit Çvş. İsmail Aksoy Parkı (1.714 m), Seyir Parkı (431 m) ve 5395 Sokak üzerindeki park (2.950 m) daha kullanışlı hale getirildi. Böylece mahalle genelinde toplam 9.854 metrekare alan yenilendi.

Parklarda yenileme çalışması yapıldı

Parklarda öncelikle çocuk oyun grupları yenilenirken, salıncak, kaydırak ve tırmanma grupları elden geçirilip daha güvenli hale getirildi. Yeşil alanlarda baştan sona peyzaj düzenlemesi yapıldı. Parkların estetik görünümünü artırmak için çimler biçilip, ağaçlar budanırken, vatandaşların daha rahat ve konforlu alanlarda oturabilmesi için banklar ve pergolalar yenilendi. Ayrıca yürüyüş yolları ve oyun alanlarının zeminleri yenilenerek daha dayanıklı ve güvenli bir hale getirildi. Bozulan bordür ve parke taşları tamir edildi. Böylece Esentepe Mahallesi'nde yaşayan çocuklar, gençler ve aileler için modern, güvenli ve estetik yaşam alanları oluşturuldu.

Göksu Mahallesi'ne sıcak asfalt

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise kentin ulaşım ağını daha modern, güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla cadde, sokak ve mahallelerde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler son olarak Göksu Mahallesi 6862 Sokak'ta gerçekleştirdiği asfalt serim çalışmasıyla mevcut yolu modern ve güvenli hale getirdi. 130 metre uzunluğunda ve 4.5 metre genişliğindeki yol, toplamda 85 ton asfaltın kullanılarak yeniden modernize edilerek mahalle halkının kullanımına sunuldu - ANTALYA

Kaynak: İHA

