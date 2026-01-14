Kepez'de seyyar satıcı ve dilencilere operasyon - Son Dakika
Kepez'de seyyar satıcı ve dilencilere operasyon

Kepez\'de seyyar satıcı ve dilencilere operasyon
14.01.2026 12:36  Güncelleme: 12:49
Kepez Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve güvenlik güçleri ile birlikte, ilçe genelinde kayıt dışı seyyar satıcılık ve dilencilik faaliyetlerine yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Denetimler, vatandaşların huzurunu sağlamak amacıyla yoğunlaştırıldı.

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve genel kolluk kuvvetleriyle birlikte, ilçe genelinde kayıt dışı seyyar satıcılık ve dilencilik faaliyetlerine karşı kapsamlı bir denetim çalışması gerçekleştirdi.

Kepez Belediyesi, kamu düzenini sağlamak, vatandaşların huzur ve güvenliğini korumak amacıyla ilçe genelinde denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, genel kolluk kuvvetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle birlikte kayıt dışı seyyar satıcılık ve dilencilik faaliyetlerine yönelik ortak bir çalışma gerçekleştirdi. Denetimler, Şehir Hastanesi mevkii, Göçerler Mahallesi, Varsak Süleyman Demirel Bulvarı, Yeşilırmak Caddesi, Sütçüler Caddesi, Sakarya Bulvarı, Kepez Devlet Hastanesi çevresi ile Kanal Mahallesi mevkiinde yoğunlaştırıldı. Vatandaşlardan gelen şikayetler ve saha gözlemleri doğrultusunda yapılan çalışmalarda, kanuna aykırı şekilde faaliyet gösteren şahıslar tespit edildi. Yapılan kontrollerde mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunan kişiler hakkında idari yaptırım karar tutanakları düzenlenirken, söz konusu şahısların bulundukları alanlardan tahliyeleri sağlandı. Ekipler, denetimlerin özellikle hastane çevreleri, ana arterler ve kavşak noktalarında düzenli olarak devam edeceğini belirtti.

Kepez Belediyesi zabıta ekipleri, kent estetiğini bozacak, kamu düzenini ve yaya güvenliğini olumsuz etkileyecek kayıt dışı faaliyetlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, vatandaşların benzer durumları belediyeye bildirmelerinin önemine dikkat çekti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez Belediyesi, Yerel Haberler, Operasyon, Güvenlik, Belediye, 3-sayfa, Kepez, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Kepez'de seyyar satıcı ve dilencilere operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Kepez'de seyyar satıcı ve dilencilere operasyon - Son Dakika
