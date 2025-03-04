Kepez Belediyesi Ramazan Ayında Fırın Denetimlerini Artırdı

3.Sayfa

Kepez Belediyesi, Ramazan ayında vatandaşların sağlığının korunması ve mağduriyetler yaşanmaması için pide ve ekmek üretimi yapan fırınlara yönelik gıda güvenliği ve gramaj denetimlerini artırdı.

Antalya'nın Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki pide ve ekmek üretimi yapan işletmeleri titizlikle kontrol ederek, hijyen kurallarına ve gramaj standartlarına uyulup uyulmadığını denetliyor. Özellikle Ramazan pidesine olan yoğun talep nedeniyle, fırınların üretim süreçleri detaylı bir şekilde inceleniyor. Denetimlerde, üretim alanlarının temizliği, kullanılan malzemelerin son kullanma tarihleri, çalışanların hijyen şartları ve kıyafet standartları büyük bir hassasiyetle kontrol ediliyor. Zabıta ekipleri, eksiklik tespit edilen işletmelere gerekli uyarıları yaparken, hijyen kurallarına ve üretim standartlarına uygun hareket eden esnafa da teşekkür ediyor. Kepez Belediyesi yetkilileri, halkın sağlığını korumak adına bu tür denetimlerin Ramazan ayı boyunca kesintisiz devam edeceğini belirtti. - ANTALYA