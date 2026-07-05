Kepsut'ta Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde arazide başlayıp ormana sirayet eden yangınla mücadele sürüyor. Orman ve itfaiye ekiplerinin belli bir alana hapsettiği yangına karadan ve havadan müdahale devam ediyor.

Kepsut'un Sarıfakılar mevkiinde başlayan yangın ile mücadele sürüyor. Kırsal alanda bir tepe etrafına adeta hapsedilen yangını söndürmek için mücadele devam ediyor. Alevler yerini dumana bırakırken, hem yangın söndürme uçakları hem helikopterler sortiler halinde yanan alana su bırakıyor. - BALIKESİR