Kepsut'ta Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika
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Kepsut'ta Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

05.07.2026 14:30
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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde başlayan yangınla mücadele karadan ve havadan sürüyor.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde arazide başlayıp ormana sirayet eden yangınla mücadele sürüyor. Orman ve itfaiye ekiplerinin belli bir alana hapsettiği yangına karadan ve havadan müdahale devam ediyor.

Kepsut'un Sarıfakılar mevkiinde başlayan yangın ile mücadele sürüyor. Kırsal alanda bir tepe etrafına adeta hapsedilen yangını söndürmek için mücadele devam ediyor. Alevler yerini dumana bırakırken, hem yangın söndürme uçakları hem helikopterler sortiler halinde yanan alana su bırakıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Balıkesir, 3. Sayfa, İtfaiye, Ormana, Kepsut, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kepsut'ta Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika

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