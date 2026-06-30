Balıkesir'in Kepsut ilçesinde merada çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alındı.
Kepsut ilçesi Osmaniye kırsal mahallesi yakınlarında akşam saatlerinde tarım arazisinde çıkan yangın meraya sıçradı. Bölgeye sevk edilen orman ve itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BALIKESİR
Son Dakika › 3. Sayfa › Kepsut'ta Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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