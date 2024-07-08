3.Sayfa

Kerestelerin arasına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde istiflenmiş kerestelerin arasında sıkışan anne köpek, itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Ahmet Türkel Çevreyolu üzeri Ağaç İşleri Bölümü mevkiinde meydana geldi. Kereste yığınları arasında kalan anne köpeği fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, anne köpeği sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Keresteleri motorlu testere ile keserken, bir yandan da iş makinesiyle keresteleri kaldırdılar. Kereste yığınları arasından kurtarılan anne köpek, tedavisi yapılmak üzere İnegöl Belediyesi ekipleri tarafından barınağa götürüldü.