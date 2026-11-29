Terör örgütü DEAŞ'a üyelik suçlamasıyla Irak'ta yargılanan 9 Fransız vatandaşından 7'si müebbet, 2'si 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DEAŞ'a üye olmak suçundan Irak'ta hakim karşısına çıkan 9 Fransız vatandaşına hapis cezası verildi. Bağdat'taki Kerh Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan 7'sine müebbet, 2'sine 15 yıl hapis cezası verdi.

Geçen yıl Suriye'nin kuzeydoğusundan Irak'a nakledilen 47 Fransız vatandaşı, DEAŞ'a üyelik suçlamasıyla yargılanıyor. Eylül 2026'da başlayan davalarda bugün verilen son kararlarla hüküm giyen Fransız vatandaşlarının sayısı 35'e çıkarken, diğer sanıkların yargı süreci sürüyor.

"Uluslararası Adli İşbirliği Ulusal Merkezi soruşturma sürecine destek verdi"

Irak Yüksek Yargı Konseyi'nin yazılı açıklamasında, kararların sanıkların avukatları ile Fransa'nın Bağdat Büyükelçiliği temsilcilerinin katılımıyla açıklandığı ifade edildi.

Açıklamada, Irak makamlarının söz konusu DEAŞ üyelerini Suriye'nin kuzeydoğusundan teslim aldığı belirtilirken, Uluslararası Adli İşbirliği Ulusal Merkezi'nin de soruşturma sürecine destek verdiği ve ulusal veri tabanından yararlanarak delil ile belgelerin incelenmesine katkı sunduğu aktarıldı.

Irak'ta 47 Fransız vatandaşı yargılanıyor

Terör örgütü DEAŞ, 2014 yılında Irak ve Suriye'de geniş toprakları kontrolü altına alarak bölgede sözde hilafet ilan etmiş; bu süreçte çok sayıda katliam gerçekleştirmiş ve kadınlarla kız çocuklarını cinsel köleliğe zorlamıştı. Örgütün Irak'ta 2017'de toprak kontrolünü kaybetmesinin ardından Suriye'deki toprak hakimiyeti de 2019'da sona ermişti. Örgüte, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden binlerce yabancı katılmıştı.

Irak yargısı, son kararlardan önce aynı dosya kapsamında 23 Fransız vatandaşına müebbet, 3 Fransız vatandaşına ise 15 yıl hapis cezası vermişti.

Fransa makamları, DEAŞ mensuplarının ailelerinden yüzlerce kişiyi ülkeye geri getirirken örgütte aktif rol almakla suçlanan erkeklerin büyük bölümünü geri almamış ve bunların Irak'ta yargılanmasını tercih etmişti.