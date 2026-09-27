Kerkük'te 2 saat süren DEAŞ çatışmasında 1 sivil öldü, 2 güvenlik görevlisi yaralandı - Son Dakika
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Kerkük'te 2 saat süren DEAŞ çatışmasında 1 sivil öldü, 2 güvenlik görevlisi yaralandı

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Kerkük'ün Altınköprü kasabasında DEAŞ mensuplarıyla Terörle Mücadele Birimleri arasında çıkan çatışmada 1 sivil hayatını kaybetti, 2 güvenlik görevlisi yaralandı. Çatışmada 2 terörist öldürüldü, 1 terörist sağ yakalanırken bölgede geniş çaplı arama tarama operasyonu başlatıldı.

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Altınköprü kasabasında terör örgütü DEAŞ mensupları ile Terörle Mücadele Birimleri arasında çıkan silahlı çatışmada 1 sivil hayatını kaybederken, 2 güvenlik görevlisi de yaralandı. Çatışmada 2 terörist öldürülürken, 1 terörist sağ olarak yakalandı.

Irak'ın Kerkük kentinde uzun bir aranın ardından yeniden silah sesleri duyuldu. Altınköprü kasabasında Terörle Mücadele Birimleri, intihar bombacısı olduğu belirtilen 3 DEAŞ mensubuyla çatışmaya girdi. Yaklaşık 2 saat süren çatışmada 1 sivil hayatını kaybederken, 2 teröristin öldürüldüğü, 1 teröristin ise sağ olarak yakalandığı bildirildi. Olayda 2 güvenlik görevlisi de yaralandı. Çatışmanın ardından bölgeye takviye güvenlik güçleri sevk edildi. Güvenlik çemberine alınan bölgede geniş çaplı arama tarama operasyonu başlatıldı.

Salihi'den güvenlik güçlerine destek

Irak Türkmen Cephesi Milletvekili ve Türkmen milletvekilleri Grup Başkanı Erşet Salihi, Kerkük'te terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara ilişkin güvenlik güçlerine destek verdi. Salihi, Altınköprü kasabasında gerçekleştirilen ve 2 DEAŞ mensubunun etkisiz hale getirildiği operasyonda görev alan güvenlik güçlerini tebrik etti. Erşet Salihi, Kerkük'te güvenlik ve istikrarın korunması için güvenlik güçlerine tam destek verdiklerini belirtti.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaKerkükGüncelTerörDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Kerkük'te 2 saat süren DEAŞ çatışmasında 1 sivil öldü, 2 güvenlik görevlisi yaralandı - Son Dakika
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